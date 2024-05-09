9 травня на пропалестинський протест в Мальмо вийшли тисячі людей

У місті Мальме в Швеції, де у 2024 році відбувається міжнародний пісенний конкурс «Євробачення», тисячі протестувальників, які підтримують Палестину у війні з Ізраїлем, вийшли на мітинг. Вони вимагають зняти представницю Ізраїлю з участі в конкурсі.

Як повідомляє Reuters, у четвер, 9 травня, до антиізраїльського протесту в Мальме приєдналися тисячі людей. Цього дня у другому півфіналі «Євробачення» виступатиме представниця Ізраїлю Еден Ґолан. Протестувальники вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі та закликали до припинення вогню в Секторі Гази. Серед пропалестинських протестувальників була й екоактивістка Ґрета Тунберг. Її матір у 2009 році також представляла Швецію на «Євробаченні».

Паралельно у другій половині дня в місті пройшла менша демонстрація на підтримку Ізраїлю. Навколо Malmo Arena, де відбувається «Євробачення», встановили металеві барикади та великі бетонні блоки, поліція охороняє місце проведення конкурсу й перевіряє особисті речі відвідувачів. Надвечір мітингувальників відтіснили від арени.

Додамо, що Еден Ґолан представляє Ізраїль із піснею Hurricane. Напередодні під час її репетиції невідомі освистали її виступ із вигуками «Звільніть Палестину». Через це Ізраїль попередив громадян переглянути поїздки до Мальме, заявивши, що це «центр антиізраїльських протестів». Шведська поліція заявила, що посилить заходи безпеки через загрозу тероризму.

Раніше Еден Ґолан через участь у «Євробаченні» погрожували вбивством. Європейська мовна спілка, яка організовує «Євробачення», засудила кампанії проти конкурсантів у соціальних мережах.