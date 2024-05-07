У вівторок, 7 травня, дует alyona alyona та Jerry Heil виступив у першому півфіналі Євробачення-2024 у шведському Мальме. Українки виконали пісню Teresa & Maria під номером 5. Постановкою їхнього номера займалася дворазова номінантка «Ґреммі» Таню Муіньо. Публікуємо повне відео виступу.

За словами виконавиць, пісня розповідає про силу українських жінок, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни. Так, у кінці виступу на сцені можна побачити зображення десятків різних жінок.

На підтвердження свого задуму також нещодавно alyona alyona і Jerry Heil презентували соціальне відео на свій трек, у якому можна побачити Тетяну та Людмилу, вчительок зруйнованої від ворожого обстрілу Великокостромської гімназії.

Другий півфінал відбудеться у четвер, 9 травня, а гранд-фінал – у суботу, 11 травня.