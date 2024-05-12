На реабілітацію переказали 100% внесків учасників забігу

У Львові відбувся благодійний марафон, присвячений захисникам України. У ньому взяли участь понад 3 тисячі учасників з усієї країни. Всі зібрані кошти організатори передають на реабілітацію українців, які постраждали від війни.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, найважливіший забіг очолили пацієнти реабілітаційного центру Unbroken. На марафоні зібрали 2 млн грн.

За інформацією міськради, вранці 12 травня розпочали другий день напівмарафону «Не зупиняйся!» на дистанцію у 21 км. Забіг присвятили воїнам ЗСУ, рятувальникам, медикам, волонтерам і кожному, хто наближає перемогу України. Також учасники бігали на дистанції 10 і 5 км, командна пʼятірка і спеціальний забіг на 1 кілометр «Забіг подяки».

Серед учасників напівмарафону були військовослужбовці ЗСУ і ветерани, які отримали тяжкі поранення на війні, рятувальники, волонтери, лікарі та люди, які проходять реабілітацію в центрі Unbroken. Разом з героями бігали і спеціальні гості – співзасновниця «Нової пошти», яка виступила спонсором забігу, Інна Поперешнюк, шеф-кухар Євген Клопотенко, шоумен Анатолій Анатоліч і блогерка Меліса Садик. Усі стартові внески передали на реабілітацію та адаптацію людей у центрі Unbroken.

До слова, у суботу провели шість забігів на 100 метрів та п’ять – на 500 метрів. До них долучились 700 дітей.