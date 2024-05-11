Росіян захопили у полон під час спроби штурму українських позицій

На Луганщині бійці Третьої окремої штурмової бригади захопили у полон заступника командира взводу старшого сержанта 752-го полку Збройних сил Росії Івана Семенова. Про це у суботу, 11 травня, повідомили у Telegram-каналі бригади.

Як повідомили у 3-й ОШБр, заступника командира взводу та ще одного російського військового захопили у полон біля села Райгородка Луганської області. Також українські захисники знищили 28 окупантів.

«Під час спроби штурмувати наші передні позиції противник був розбитий, і 28 окупантів – безповоротно знищені. Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів — скоріше «обнулитися», – йдеться у повідомленні.

Українські військові опублікували відео, на якому полонені росіяни розповідають, що їх мобілізували в Росії для участі у війні проти України. Також окупанти розповіли, у якій кількості намагалися захопити українські позиції. Український військовий, який розмовляв із окупантами, помітив, що Іван Семенов отримав поранення, йому пообіцяли надати медичну допомогу.

Також російський заступник командира взводу звернувся до військових ЗС РФ та закликав здаватися у полон, щоб зберегти своє життя. Окупант також зазначив, що не розуміє за що воюють російські військові.

Зазначається, що у полон росіян захопили військові 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила понад 481 тис. своїх військових у війні проти України.