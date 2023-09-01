Росіян пара снайперів застала зненацька, коли шукала місце для нових позицій

Поблизу Білогорівки, що на Луганщині, двоє снайперів допомогли захопити в полон 19 російських військовослужбовців. Під час захоплення окупантів не було здійснено жодного пострілу, повідомили у п'ятницю, 1 вересня, у прес-службі Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Військовослужбовець із позивним «Rabbit» розповів, що спільно з іншим снайпером вони виявили двох окупантів, коли зайшли у так звану «сіру зону» в районі Білогорівки. Вперше на росіян, яких застали зненацька, українські снайпери натрапили, коли розшукували місце для нових позицій.

«Полонені на попередньому допиті розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти та які задачі в них стоять на даній позиції. Завдяки цій інформації Силам оборони вдалось взяти в полон 19 військовослужбовців РФ та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку», – повідомили у прес-службі ССО.

Коли саме український підрозділ взяв у полон, не уточнюється. Зазначимо, за даними DeepStateMap, частина Білогорівки наразі перебуває у «сірій зоні». Селище розташовано за 7 км від Лисичанська та за 14 км від Сєвєродонецька, які тимчасово перебувають під окупацією.

ЗСУ в районі Білогорівки стримують наступ росіян

Нагадаємо, 31 серпня Генштаб заявив, що ЗСУ продовжують стримувати окупантів в районах Новоєгорівки та Білогорівки, а також Кліщіївки й Курдюмівки на Донеччині. Наразі в районі Білогорівки дислокуються 127 ОМБр РФ та 385 артилерійська бригада окупантів, які безрезультатно намагаються наступати.