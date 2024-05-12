Деяких втікачів зупинили лише попереджувальні постріли прикордонників

Упродовж минулої доби прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону на Закарпатті затримали у горах кілька груп ухилянтів, які планували нелегально перетнути кордон з Румунією. Десять чоловіків були з різних регіонів, їх вистежили під час патрулювання на гелікоптері, деяких довелося зупиняти пострілами.

«Жителя Хмельниччини та двох жителів Рівненщини помітив під час патрулювання з повітря екіпаж гелікоптера прикордонників. Чоловіки саме милувалися красою озера Несамовите. Проте апогеєм подорожі трійки спритників мала стати Румунія, куди вони планували потрапити, подолавши ще 12 кілометрів шляху», – повідомили 12 травня у Держприкордонслужбі України.

Ще двох чоловіків з Київщини та Херсонщини затримав прикордонний наряд за 7 кілометрів від українсько-румунського кордону. Їх помітили в гірському урочищі, звідки вони намагалися втекти. Щоб зупинити їх, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів.

Житель Львівщини вирішив прокласти свій маршрут в Румунію через озеро Бребенескул. А троє чоловіків з Миколаївщини та Одещини вирішили підкорити гору Клифа. Ще один ухилянт з Житомирщини також збирався у високогір’я Карпат, щоб незаконно перетнути кордон.

Усіх затримали і доставили у прикордонний підрозділ. На порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), справи скерували до суду.