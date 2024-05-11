Чоловіків затримали гірські підрозділи прикордонної служби

Прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон з Румунією. Їх затримали у високогір’ї Карпат. Чоловіки зізналися, що за переправу мали заплатити організаторам від 4 до 8 тисяч доларів кожен.



«П’ятьох туристів зупинили наряди від відділення “Богдан”. Підкорювати гірські вершини українсько-румунського кордону на цьому напрямку збиралися жителі Харківщини, Запоріжжя, Рівненщини та двоє жителів Київщини», – повідомили 11 травня у ДПСУ.

Ще одного «верхолаза» з Харківщини зупинили на півдорозі до Румунії прикордонники відділу «Яблунівка».

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Оперативники загону встановлюють відповідальних за нелегальну міграцію.

До слова, згідно зі статистикою румунських прикордонників, впродовж двох років вони затримали 11 тис. нелегалів з України. Ще 19 українців загинули, намагаючись переплисти Тису або замерзли у високогір’ї Карпат.