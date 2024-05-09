Їхній сукупний дохід у 2023 році становив понад 95 млрд грн

У топ-200 найбільших українських компаній за доходами у 2023 році увійшли шість бізнесів зі Львова та Львівщині. Перелік на основі фінансової звітності підприємств склало видання Бізнес.Цензор.

Сукупний дохід усіх 200 підприємств із переліку становив у 2023 році 4,445 трлн грн, що на 500 млрд більше, аніж у топів 2022-го року. Із них 95,1 млрд грн – дохід львівських бізнесів, без урахування компаній з групи Ріната Ахметова (ДТЕК «Західенерго») та компаній з іноземними власниками (як-от ІТ-компанії Epam, Global Logic і підприємства легкої промисловості – ДП ЛПП «Україна»).

Як виглядає дохідний бізнес в Україні

У лідерах українського топу – державні підприємства, зокрема із енергетичного сектору (видобуток нафти і газу, виробництво і постачання електроенергії тощо). Загалом їх у переліку – 25. Ще 26 компаній у топі найбільших належать Рінату Ахметову – теж переважно зі сфери енергетики, а також – металургійні. Окрім того, у переліку є 30 агропромислових компаній.

Окрім бізнесів, що працюють в енергетиці, найвищі позиції в топі мають також ритейлери, зокрема продуктові – АТБ-Маркет, Сільпо Фуд, Метро кеш енд керрі тощо.

Найбільші львівські компанії у 2023 році

Традиційно, до львівського топу компаній увійшли бізнеси Віталія Антонова. Вони потрапляють у перелік із 2015 року.

Топ-6 львівських компаній за дохідністю у 2023 році такі:

АТ «ОККО-Бізнес партнер» Віталія Антонова з доходом 33,9 млрд грн;

з доходом 33,9 млрд грн; ТОВ «Львівенергозбут» Анатолія Фоменка і Олексія Безуглого – 20,1 млрд грн;

і – 20,1 млрд грн; АТ «ОККО-Драйв» Віталія Антонова – 14,8 млрд грн;

– 14,8 млрд грн; АТ «Радехівський цукор» Володимира Матківського – 10,7 млрд грн;

– 10,7 млрд грн; ПП «Оліяр» Ірини Залізної – 8,1 млрд грн;

– 8,1 млрд грн; АТ «Торговий дім «Марвел» Олексія Різника – 7,5 млрд грн.

Видання Бізнес.Цензор складає перелік топ-компаній України із 2015 року. Упродовж усіх цих років у ньому є різні компанії з групи ОККО Віталія Антонова. «Львівенергозбут» з’явився у топі у 2019 році і відтоді залишається у ньому. «Радехівський цукор», «Оліяр» і «Марвел» уперше з’явилися у топі вже під час великої війни – за підсумками 2022 року.