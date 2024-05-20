«Циклон» став першим кораблем проекту 22800 «Каракурт» РФ у Чорному морі

Під час атаки ЗСУ на російський флот у Чорному морі росіяни могли втратити ще один корабель, який стояв у водах поблизу Криму. Йдеться про малий ракетний корабель «Циклон», який був останній вцілілим носієм крилатих ракет росіян у Криму, повідомив у понеділок, 20 травня, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук зазначив, що під час атаки на Крим 19 травня ЗСУ знищили морський тральщик 266-М «Ковровєц». Існує висока ймовірність, що українські військові також потопили малий ракетний корабель «Циклон», призначений для протиповітряної оборони.

«Було уражено весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер. Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але є вірогідність, що Чорноморський флот втратив у Криму останній носій крилатих ракет», – заявив речник ВМС ЗСУ.

Згодом у коментарі «Радіо Свобода» Дмитро Плетенчук уточнив, що малий ракетний корабель «Циклон» окупанти використовували як ППО у бухті Севастополя. Зокрема, на озброєнні корабля був ЗРК «Панцир-С». Водночас, за словами Плетенчука, «Циклон» донині не здійснив жодного пострілу.

Зауважимо, окрім надводних суден, які є носіями крилатих ракет, Росія має щонайменше два підводних кораблі. Станом на кінець квітня 2024 року у Чорному морі зафіксовано два таких судна, проте Росія не виводить їх на позиції після вдалих обстрілів ЗСУ. Сумарно підводні носії можуть випустити за раз до восьми ракет.

Зазначимо, судно «Циклон» належить до малих ракетних кораблів Росії проекту 22800 «Каракурт» – до нього належало 14 кораблів багатоцільового використання. Зокрема, кораблі такого типу можуть випускати наземні та протикорабельні ракети – «Калібр» та «Онікс». «Циклон» став першим кораблем проекту 22800 «Каракурт» РФ у Чорному морі та останнім, який залишився на плаву у Криму після українських атак. Екіпаж корабля становить 39 військовослужбовців.

Нагадаємо, 19 травня Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровєц», що підтвердили у прес-службі ВМС. За даними місцевих Telegram-каналів, корабель знищили у Куриній пристані в Севастополі.