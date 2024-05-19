Морський тральщик проекту 266-М «Ковровец»

У ніч на неділю, 19 травня, Сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту Росії проекту 266-М «Ковровец». Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та командування Військово-Морських сил України.

«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту РФ проекту 266-М «Ковровец». Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги», – йдеться у повідомленні командування ВМС.

«Ковровец» - російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується у Чорноморському флоті РФ. Увійшов до його складу у 1974 році. Він виконував завдання протимінного забезпечення радянських кораблів у Перській затоці, коли тривала ірано-іракська війна. У 2016 році тральщик залучався під час інтервенції росії в Сирію.

Технічні характеристики:

Водотоннажність: 873 тонн;

Розміри: довжина – 61 м, ширина – 10,2 м, осадка – 3,6 м.;

Швидкість повного ходу: 17 вузлів;

Дальність плавання: 2700 миль;

Силова установка: 2 дизелі М-503Б, 5000 к.с., 2 гвинти в насадках;

Озброєння: 2х2 30-мм артустановки АК-230, 2х2 25-мм артустановки 2М-3М, 2 реактивні бомбомети РБУ-1200, трали;

Екіпаж: 68 осіб.

Нагадаємо, що СБУ та ГУР 17 травня понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.