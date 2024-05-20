Правоохоронці встановлюють обставини події

У неділю, 19 травня, у місті Соснівка Червоноградського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду мотоцикла загинув велосипедист. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Yamaha, наїхав на велосипедиста, також жителя Соснівки. Від отриманих травм 82-річний велосипедист помер на місці події.

фото поліції

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.