На вул. Караджича у Львові виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку

У неділю, 19 травня, на вул. Караджича у Львові виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуйовували мешканців верхніх поверхів та оперативно ліквідували пожежу.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 19 травня о 15:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Караджича у Львові. Пожежа виникла на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Приблизно через півгодини пожежу ліквідували (фото ДСНС)

На момент прибуття рятувальників до місця події з квартири вибивався дим. Надзвичайники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до порятунку людей і ліквідації займання.

Вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів чотирьох людей. Приблизно через півгодини пожежу ліквідували. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюються.