Чоловіка затримали за неправдиві свідчення

Польські правоохоронці затримали 58-річного українця, який збрехав поліції, що в нього нібито вкрали 4 млн злотих (приблизно 1 млн євро). Чоловік заявив, що в нього вкрали власні гроші, проте поліція встановила, що вони не належать українцеві, повідомило у понеділок, 20 травня, RMF24 із посиланням на поліцію.

За даними слідства, 58-річний громадянин України ще в квітні 2024 року подав заяву до поліції нібито про викрадення в нього у центрі Варшави сумки з готівкою на 4 млн злотих. За словами чоловіка, ці гроші були начебто його заощадженнями та прибутком з продажу майна.

«Виявилося, що свідчення не відповідають дійсності. Поліцейські встановили, що викрадені гроші чоловікові не належать. Суд вирішив заарештувати 58-річного чоловіка, щоб він не перешкоджав процесу», – повідомило RMF24.

На відео, оприлюдненому польськими правоохоронцями, видно, як чоловік обмінює велику кількість іноземної валюти на польські злоті. Кому належали гроші, правоохоронці не уточнили.

У поліції нагадали, що наприкінці квітня на українця, який мав велику суму грошей у сумці, напали двоє невідомих чоловіків. Вони побили чоловіка на вулиці Кошиковій та відібрали в нього сумку з валютою.