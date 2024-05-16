35-річного українця далекобійник заховав у спальному відсіку, прикривши пледом

Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок громадянину Польщі Сільвестру Зелінському, який працює водієм-далекобійником на фірмі «Мото-Тік», за перевезення через кордон ухилянта з України. Іноземцю присудили покарання у вигляді штрафу 204 тис. грн.

За матеріалами справи, 15 квітня цього року 42-річний поляк незаконно переправив військовозобов’язаного 35-річного українця, жителя Рівненщини, через державний кордон. Водій підібрав чоловіка на АЗС «ОККО» у Самборі та спробував перевезти ухилянта через пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце», приховавши його між особистими речами у спальному відсіку салону транспортного засобу DAF, наказавши тому мовчати при перевірці документів та огляді автомобіля на кордоні. Захованого ухилянта виявили та затримали українські прикордонники.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд. Також він підтвердив визнання своєї вини в суді.

Суддя Андрій Кушнір визнав Сільвестра Зелінського винним у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 1 ст. 332 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання – штраф 204 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.