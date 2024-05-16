Тіло українця виявили після гасіння пожежі на агропідприємстві у селищі Рокіціни на півночі Польщі

На агропідприємстві у селищі Рокіціни на півночі Польщі жорстоко вбили і розчленували 48-річного українця, а після вбивства – намагалися спалити його тіло. Про це 16 травня повідомив «Укрінформ» із посиланням на прокурора районної прокуратури у Лемборку Поморського воєводства Патрика Вегнера. За підозрою у вбивстві слідчі арештували трьох громадян Польщі.

15 травня низка польських ЗМІ повідомила, що в ніч на 12 травня після пожежі в одному з господарських приміщень на агропідприємстві у населеному пункті Рокіціни, що неподалік Ґданська, слідчі виявили розчленоване тіло 48-річного українця. Пізніше поліцейські з’ясували, що на агропідприємстві трапилось вбивство, підозру в якому оголосили трьом громадянам Польщі, серед яких – подружжя співвласників ферми та робітник. Один з підозрюваних визнав свою провину, інший – ні. На час слідства суд на три місяці арештував усіх підозрюваних.

«Заарештовано троє осіб. Один з підозрюваних у злочині був працедавцем, який надавав роботу і житло загиблому українцю, а інший – співробітником», – повідомив «Укрінформу» прокурор Патрик Вегнер.

За його словами, прокуратура у співпраці з українськими консульством у Ґданську і Прикордонною службою Польщі ще встановлюватиме повну інформацію про загиблого: коли він приїхав до Польщі і де до цього перебував. Попередньо слідство вже встановило, що чоловік жив сам, у Польщі в нього ще є сестра, а мати живе в Україні. За словами прокурора, загиблий був єдиним українцем, який працював на невеликому агропідприємстві, де розводять велику рогату худобу.

Також прокуратура встановлює мотив злочину, акцентуючи на тому, що вбивство, найімовірніше, не було скоєно на національному підґрунті. На його думку, на агресивні дії затриманих вплинуло розпивання алкоголю, оскільки на момент убивства в їхній крові виявили велику кількість алкоголю. Прокурор наголосив, що працедавець убив українця з особливою жорстокістю. Слідство також встановило, що чоловік був схильний до насильства і бив своїх працівників.

Місцеве видання Ґданська TVP3 повідомило, що неофіційно вбивство трапилось через гроші. Один із працівників ферми зізнався в злочині і детально описав процес убивства.

Двом підозрюваним, які безпосередньо причетні до вбивства, загрожує довічне ув’язнення, а третій підозрюваній загрожує до п’яти років ув’язнення за ненадання допомоги і приховування слідів злочину.