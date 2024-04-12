Двоє поляків у вересні 2023 року напали на українця в Ґданьську

Північний районний суд Ґданська виніс вирок двом полякам, які у вересні 2023 року побили 28-річного українського студента Сергія, що працював водієм Uber. Обвинувачені мають сплатити українцеві 23 тис. злотих (приблизно 220 тис. грн).

Центр моніторингу ксенофобської поведінки розповідає, що торік ніч з 8 на 9 вересня 40-річний Марцін З. та 43-річний Роберт Р. напали на українця, коли той попросив їх не пити пиво в автомобілі. Це розлютило пасажирів і спочатку вони лаяли водія, що той не може вказувати, що їм робити у своїй країні. Після цього вони заявили, що Сергій має «забагато прав у Польщі».

Згодом Марцін З., який сидів на передньому сидінні авто, почав бити водія. Українець зупинився, відкрив двері, але нападник схопив його за шию. Під час нападу Сергій зміг використати перцевий балончик і почав кликати на допомогу. Після цього пасажири втекли.

Обох нападників затримала поліція. Їх звинуватили в погрозах та побитті. Один з чоловіків намагався втекти до Норвегії.

Спочатку суд виніс вирок Роберту З. Чоловік має сплатити Сергієві 8 тис. злотих. Вирок Марціну З. оголосили 11 квітня. Він відшкодує українцеві 15 тис. злотих моральної й матеріальної шкоди.