Футбольний тренер Олександр Хацкевич

Польський футбольний клуб другого дивізіону «Заглембе Сосновець» залишили білоруські фахівці-тренери Олександр Хацкевич та Михайло Залевський. Про це ввечері у четвер, 4 квітня, повідомив спортивний сайт «Tribuna.com».

Як повідомляється, контракти розірвано за згодою сторін.

Хацкевич у «Заглембе» обіймав посаду головного тренера, а Залевський – спортивного директора. Білоруси приєдналися до польського клубу в січні 2024 року.

«Заглембе» замикає турнірну таблицю Першої ліги Польщі, посідаючи 18 місце з 13 очками в активі.

Причиною звільнення наставника стала ситуація після гри з Катовіце (0:4). На прес-конференції Хацкевич повідомив, що не впливав на тактику гри команди, оскільки на передматчевій установці футболісти самостійно, за зачиненими дверима, обговорювали та приймали стратегію на гру. Після суспільного невдоволення, клуб виступив із заявою та пообіцяв найближчим часом «повідомити про кадрові рішення».

3 квітня польські ЗМІ писали, що футбольні хулігани увірвалися на тренування «Заглембе» та побили Олександра Хацкевича. Щоправда, пізніше агент тренера розповів, що ніхто нікого не бив, а натомість були лише спроби нападу та погрози.

Як пише Sport Arena, 50-річний Хацкевич сім з половиною років ігрової кар’єри (1996-2004) віддав київському «Динамо». Згодом він тренував киян (2012, 2017-2019), також працював з «Динамо-2». Два роки очолював збірну Білорусі. Передостаннє місце роботи Хацкевич – кіпрська Карміотісса у якій він також шість матчів восени 2022-го.