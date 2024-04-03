Олександр Хацкевич очолив «Заглембе Сосновець» у зимове міжсезоння

Головного тренера польського ФК «Заглембе Сосновець» Олександра Хацкевича побили фанати через невдоволення останніми результатами команди. Про це 3 квітня повідомив польський спортивний портал Meczyki.pl.

Зазначається, що фанати прийшли на тренування команди, і після того, як відбулася «жорстка розмова з гравцями», ультрас атакували Хацкевича. Білоруський тренер отримав кілька ударів ногами по обличчю. Про його стан нічого не повідомляється.

Колишній гравець та тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич очолив «Заглембе Сосновець» цьогоріч у зимове міжсезоння. Під керівництвом білоруського фахівця команда провела шість офіційних матчів, у яких набрала лише 2 очки.

Згодом Хацкевича розкритикували ЗМІ через «тренерський експеримент». З’ясувалось, що він замкнув своїх гравців у роздягальні та сказав їм «самостійно обирати тактику» на матч проти «Катовіце». В результаті «Заглембе» розгромно програв матч з рахунком 0:4. Наразі команда займає останнє місце в турнірній таблиці.

Олександр Хацкевич – український та білоруський футболіст, грав на позиції півзахисника. Колишній футболіст і тренер київського «Динамо». Від початку повномасштабної війни Хацкевич послідовно підтримував Україну. В одному з інтерв’ю він розкритикував білоруських спортсменів за мовчання й страх висловити чітку позицію щодо повномасштабної війни проти України, яку Росії допомогла розв'язати Білорусь.