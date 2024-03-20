Львівщина посіла 4-те місце в Україні за проданими товарами і послугами

У 2023 році найбільші компанії Львівської області мали сукупний виторг 111,6 млрд грн, що становить 3,08% від усього виторгу по Україні. Таким чином Львівська область посіла у рейтингу четверте місце після Києва (61,5% виторгу), Дніпропетровщини (15,09%) та Київської області (5,55%). Про це ідеться в дослідженні аналітиків сервісу Опендатабот.

Найбільший виторг у 2023 році на Львівщині мали компанії, що працюють в галузях оптової торгівлі, енергетики і сільського господарства. Також долучились компанії з галузей ІТ, нерухомості та охорони здоров’я.

Перелік найбільших компаній Львівщина за виторгом у 2023 році виглядає так:

«ОККО експрес» (оптова торгівля) Віталія Антонова – 61,89 млрд грн або 55,48%;

– 61,89 млрд грн або 55,48%; ДТЕК «Західенерго» (енергетика) із групи компаній Ріната Ахметова – 30,97 млрд грн або 27,76%;

– 30,97 млрд грн або 27,76%; ПП «Західний Буг» (сільське господарство) Оксани Друль, Валерія Овчарука і Юрія Гладуна – 5,15 млрд грн (4,61%);

– 5,15 млрд грн (4,61%); Інтститут інформаційних технологій Інтелліас із групи компаній родини Пузракових – 4,33 млрд грн (3,88%);

– 4,33 млрд грн (3,88%); Концерн «Галнафтогаз» (нерухомість) Віталія Антонова – 4,12 млрд грн (3,69%);

– 4,12 млрд грн (3,69%); Софтсерв Технології (ІТ) із групи SoftServe Тараса Кицмея і Ярослава Любінця – 2,44 млрд грн (2,18%);

– 2,44 млрд грн (2,18%); Софтсерв Індустрія (ІТ) із групи SoftServe Тараса Кицмея і Ярослава Любінця – 2,13 млрд грн (1,91%);

– 2,13 млрд грн (1,91%); Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб» Сергія Дядюшка, Станіслава Луговського і Дениса Мельника – 538,39 млн грн (0,48%).

У всіх компаній зі списку топ-8, окрім ДТЕК «Західенерго», упродовж 2023 року виторг зріс у порівнянні з показниками 2022 року. Про це свідчать дані про фінансові показники компаній зі сервісу YouControl.

ДТЕК «Західенерго» у 2022 році мав на 6 млрд більший виторг – 36,67 млрд грн. Натомість ПП «Західний Буг» збільшило показники майже на мільярд – у 2022 році виторг становив 4,19 млрд грн. «Інтелліас» у 2022 мав виторг у 4,07 млрд грн (+260 млн грн сьогодні), концерн «Галнафтогаз» – 2,94 млрд грн (+1,18 млрд грн), Софтсерв Індустрія і Софтсерв Технології – 1,3 та 1,87 млрд грн відповідно (+830 і +260 млн грн), мережа «Ескулаб» – 340,4 млн грн (+198 млн грн).

Даних про виторг у 2022 році компанії «ОККО-експрес» немає, оскільки вона була зареєстрована лише у вересні 2022 року.

Аналітика сервісу Опендатабот базується на даних з державних реєстрів, реєстрів Опендатабота, фінансовій звітності компаній та на решті аналітичних інструментів Опендатабот.