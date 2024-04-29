Виробництво цукру в Україні зростає, а захід України є лідером галузі

У 2023 році в Україні виробили 1,8 млн тонн цукру, що на 0,5 млн тонн більше, ніж у 2022 році. Чверть усього українського цукру виробляє на Львівщині компанія «Радехів-Цукор». Про це повідомляє сайт про український великий бізнес ShareUAPotential.

У 2023 році «Радехів-Цукор» випустив приблизно 430 тис. тонн цукру (у 2022 році – 340 тис. тонн). Це 24% від загального виробництва в Україні.

Виторг компанії у 2023 році також зріс і становив 10,7 млрд проти 7 млрд грн в 2022 році.

Другим за обсягами виробництва цукру в Україні є агропромхолдинг «Астарта-Київ», що торік виготовив 377 тис. тонн цукру, збільшивши випуск на 34%.

Третю сходинку посідає «Укрпромінвест-Агро» з показником 305 тис. тонн зі зростанням на 22% у порівнянні з попереднім роком.

ТзОВ «Радехів-Цукор» належить до групи компаній Володимира Матківського, що спеціалізується на аграрній і харчовій промисловостях. Компанія має потужності з виробництва цукру в Радехові (Львівська обл.), Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі (Тернопільська обл.).

Володимир Матківський – львівський бізнесмен, якого називали спонсором «Української галицької партії». Також він є інвестором онлайн-видання «Збруч» і журналу «Локальна історія».