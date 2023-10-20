Гнідавський цукровий завод на околиці Луцька запрацював в 1958 році

Антимонопольний комітет дозволив компанії «Радехівський цукор» купити Гнідавський цукровий завод у Луцьку. Підприємство працює з 1958 року, а з 2003 року випускає продукцію під брендом «Солодко».

Як повідомляли в Антимонопольному комітеті, ТОВ «Радехівський цукор» подав заявку на купівлю підприємства у серпні цього року. АМКУ спершу не дав дозволу, оскільки укладення угоди могло негативно вплинути на конкуренцію «на ринку послуг з переробки цукрового буряку в зоні охоплення з радіусом 132 км від активу».

На це «Радехівський цукор» запропонував декілька умов, які передбачають дотримання чесної конкуренції. У четвер, 19 жовтня, АМКУ ці умови затвердив.

«За результатами розгляду справи про концентрацію, що стосувалася надання дозволу ТОВ “Радехівський цукор” на придбання активів ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”, які забезпечують здійснення діяльності з виробництва цукру білого, Комітет надав дозвіл на заявлені дії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ТОВ «Радехівський цукор» – один із найбільших виробників цукру з потужностями на Львівщині та Тернопільщині. Кінцевим бенефіціаром товариства є Володимир Матківський.

За даними на сайті компанії, «Радехівський цукор» входить до групи компаній Pfeifer & Langen Investments, яка, крім українського активу, володіє також п’ятьма цукровими заводами в Німеччині, частками в підприємствах у Польщі, Румунії, Італії, Угорщини, Словенії та Чехії.