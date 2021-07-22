Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Радехівський цукор» на 68 млн грн через придбання цукрового заводу у Хоросткові Тернопільської області без дозволу. Про це 22 липня повідомила прес-служба комітету.

Як йдеться в повідомленні, комітет розпочав розслідування ще 2017 року. Тоді було порушено три справи через можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час придбання компанією «Радехівський цукор» Хоростківського цукрового заводу, яке відбулося 2016 року.

Згідно з твердженням АМКУ, активи заводу дозволяли компанії зі Львівщини до наступного виробничого сезону збільшити присутність на ринках цукру та переробки цукрового буряку, тому «Радехівський цукор» зобов’язаний був отримати дозвіл на їхню купівлю.

Компанія під час розгляду справи стверджувала, що придбане майно не забезпечувало повного циклу виробництва цукру, адже з-поміж нього була відсутня необхідна бурякорізка.

Однак під час розслідування АМКУ дійшов протилежного висновку та при цьому наголосив, що «Радехівський цукор» навмисне намагався «уникнути необхідності погоджувати придбання».

«Усі прямі та непрямі докази, зібрані АМКУ під час розслідування справи, свідчать про те, що ТОВ «Радехівський цукор», під час придбання активів Хоростківського цукрового заводу, мало на меті одержати у власність і зазначену бурякорізку. Утім, декларуючи її належність третій особі, здійснювало спроби уникнути необхідності погоджувати таке придбання з Антимонопольним комітетом», – йдеться в повідомленні комітету.

У підсумку компанію оштрафували на 68 млн грн через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

«Радехівський цукор» публічно наразі не прокоментував інформації про штраф АМКУ.

Відповідно до чинного законодавства, компанія має право оскаржити накладене стягнення у суді.

Нагадаємо, ТОВ «Радехівський цукор» – один із найбільших виробників цукру в Західній Україні з потужностями в Радехові (Львівська обл.), Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі (Тернопільська обл.). Кінцевим бенефіціаром товариства є Володимир Матківський.

За даними на сайті компанії, «Радехівський цукор» входить до групи компаній Pfeifer & Langen Investments, яка, крім українського активу, володіє також п’ятьма цукровими заводами в Німеччині, частками в підприємствах у Польщі, Румунії, Італії, Угорщини, Словенії та Чехії.

Навесні 2021 року АМКУ порушив справу проти компаній «Астарта» та «Радехівський цукор» за підозрою в антиконкурентній змові на ринку білого цукру та необґрунтованому підвищенні цін. «Астарта» тоді заявила, що підвищення цін відбулось не внаслідок змови, а через «низький врожай минулого року».