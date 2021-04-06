Антимонопольний комітет (АМКУ) порушив справу проти компаній «Астарта» та «Радехівський цукор» за підозрою в антиконкурентній змові на ринку білого цукру та необґрунтованому підвищенні цін. Про це повідомила прес-служба комітету.

«АМКУ вбачає, що група «Астарта» та ТОВ «Радехівський цукор» знаходяться у різних умовах господарської діяльності, однак схожими діями обмежили конкуренцію на ринку та отримали можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії протягом вересня-листопада 2020 року підвищили ціни на цукор близько на 48%. Натомість обсяги виробництва цього товару в Україні скоротилися лише на 22,3%. Комітет не вбачає об’єктивних причин для такої динаміки цін. Браку цукру в державі не було з огляду на перехідні запаси, обсяги імпорту й тенденцію до зниження внутрішнього споживання.

Цукристість буряків торік у цілому по Україні знизилась на 1,7%, врожайність – на 7,8%, відповідні посівні площі скоротилися на 2,7%. Світові ціни на цукор не росли так сильно, як в Україні. Також у цей час не відбулося значних коливань на валютних ринках чи збільшення податків.

Зазначається, що «Астарта» та «Радехівський цукор» сукупно мають частку у 40% українського ринку цукру.

«У межах розслідування, крім «Астарти» і «Радехівського цукру», комітетом вивчаються дії і інших виробників на цьому ринку», – наголосила голова АМКУ Ольга Піщанська, яку процитувала прес-служба.

«Астарта» – найбільший виробник цукру в країні, вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який працює у восьми областях України. До його складу входять вісім цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 243 тис. га і молочні ферми з 25 тис. голів великої рогатої худоби, сім елеваторів, біогазовий комплекс і завод з переробки сої.

Засновник та керівник «Астарти» – бізнесмен Віктор Іванчик, його статки оцінюють в 55 млн доларів (2019 рік, дані НВ). Іванчику належить 38,43% акцій холдингу. Другий найбільший акціонер — канадський фінансовий холдинг Fairfax Financial Holdings Limited (28,06%).

ТОВ «Радехівський цукор» – один із найбільших виробників цукру в Західній Україні з потужностями в Радехові (Львівська обл.), Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі (Тернопільська обл.). Кінцевим бенефіціаром товариства є Володимир Матківський.

За даними на сайті компанії, «Радехівський цукор» входить до групи компаній Pfeifer & Langen Investments, яка, крім українського активу, володіє також п’ятьма цукровими заводами в Німеччині, частками в підприємствах у Польщі, Румунії, Італії, Угорщини, Словенії та Чехії.

Наразі компанія не прокоментувала підозри АМКУ у можливій монопольній змові.