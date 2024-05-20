Водійка на швидкості злетіла з траси в кювет

У неділю ввечері, 19 травня, на трасі Коваль – Львів 38-річна водійка Audi Q5 на швидкості злетіла з траси в кювет. У результаті четверо людей отримали травми, зокрема, 4-річна дитина. Водійка їхала за кермом п’яна, її затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася увечері близько 19:00 неподалік міста Великі Мости Червоноградського району. 38-річна водійка автомобіля Audi Q5, мешканка району, на впоралась з керуванням – транспортний засіб з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири автомобіля – усі мешканці Червоноградського району віком 44, 38, 22 та 4 роки. Вони були доставлені у лікарню. У поліції уточнили ZAXID.NET, що водійка керувала авто у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Водійку Audi Q5 затримали, правоохоронці встановлюють обставини події.