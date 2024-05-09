Йдеться про будівництво 11-поверхового апарт-готелю з комерційними та офісними приміщеннями на перших поверхах

На вул. Навроцького у Львові збудують 11-поверховий апарт-готель із приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження презентували на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у четвер, 9 травня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,14 га на розі вул. Угорської та просп. Червоної Калини. Будівництво готелю на цій ділянці передбачене детальним планом території. Зараз там розташовані нежитлові приміщення із закинутим бомбосховищем. У 2021 році Фонд держмайна продав нерухомість на цій ділянці на аукціоні за понад 5 млн грн. Будівлю 90 м2 купив львівський підприємець Олександр Сокотун.

За містобудівними умовами та обмеженнями до Львівської міськради звернулось ПП «Персеверенс», що також належить Олександру Сокотону.

«Проект доопрацьовувався в плані архітектурного вираження і було здійснено виїзд, де озвучили додатково зауваження містобудівної ради в частині забезпечення доступу мешканців до території укриття. Забудовник доопрацював проект, по суті в проектному рішенні передбачено вільний доступ із тильної сторони», – розповіли в управлінні архітектури та урбаністики.

Візуалізації забудовника

Під час засідання виконавчого комітету Олександр Сокотун розповів, що перші два поверхи займатиме комерція, ще два поверхи вище – офіси та спортивно-реабілітаційний центр. У решті приміщень облаштують готельні номери з міні-кухнями.

Додамо, що за даними аналітичної системи YouControl, Олександр Сокотун є власником іще низки будівельних компаній, серед яких Річ Девелопмент та ТзОВ «Ряснянська девелоперська компанія», що отримала дозвіл на будівництво багатофункційного 8-поверхового комплексу в Рясному. За даними NGL.media, Олександр Сокотун є екс-чоловіком колишньої директорки департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Наталії Хмиз