Йдеться про забудову території на розі просп. Червоної Калини та вул. Угорської

Львівська міськрада на засіданні 23 серпня погодила зміни до детального плану території в районі вул. Зеленої, Навроцького, просп. Червоної Калини та вул. Проектованої. Ці зміни передбачають передбачає будівництво торгово-офісного і готельного комплексу із підземним паркінгом. Відповідний проект змін до детального плану в районі вул. Зеленої, Навроцького, просп. Червоної Калини та вул. Проектованої оприлюднили на сайті Львівської міськради.

Детальний план території в районі Сихівського моста затвердили ще у 2016 році. Він охоплює майже 62 га площі те передбачає перетворення колишньої промзони в новий житлово-громадський квартал. У цей ДПТ внесли зміни, що стосуються ділянки площею 2,7 га. Зараз на цій території розташовані склади та виробничі приміщення, які майже не використовуються.

Натомість на розі вул. Угорської та просп. Червоної Калини планують збудувати 10-поверховий торгово-офісний комплекс із готелем на 5 тис. м2 з підземним паркінгом на 33 місця. У цьому комплексі зможуть працювати 300-500 людей. Реалізувати зміни до ДПТ планують упродовж 5 років. Крім цього, вздовж вул. Угорської пропонують розмістити паралельні парковки в міждеревному просторі.

23 серпня депутати ЛМР підтримали цей детальний план території. Тепер забудовники зможуть звернутися до виконавчого комітету, щоб отримати містобудівні умови та обмеження на будівництво.