Житловий комплекс побудують на вул. Брюховицькій, 35

У львівському мікрорайоні Рясне збудують багатофункційний комплекс із житловими квартирами на верхніх поверхах та об’єктами ділового, культурного і комерційного призначення. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,5 га на вул. Брюховицька, 35, що належить до території колишнього Львівського фанерного заводу. Ділянка призначена для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, у комплексі передбачено 150 квартир і 132 паркомісця, із них 122 – в підземному паркінгу.

візуалізація забудовника

«Йдеться про житловий будинок середньої поверховості сформований згідно зі стандартами, які були запроваджені щодо якісного житлового будівництва. Тут передбачені наскрізні під’їзди, двір без машин. З точки зору функціоналу об’єкт змішаний. На перших поверхах будуть елементи обслуговування населення для громадського користування, а на верхніх – житло. В будівлі буде підземний паркінг. Також буде озеленений двір», – зазначив Антон Коломєйцев.

Забудовник також надав міськраді гарантійний лист, що передбачає фінансування капітального ремонту 280-метрової ділянки дороги з хідником, велодоріжкою та іншою необхідною інфраструктурою.

Містобудівні умови та обмеження отримало ТзОВ «Ряснянська девелоперська компанія», що орендує цю ділянку в міста з 2020 року. За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована лише 7 місяців тому за адресою будівництва та займається будівництвом. Бенефіціарами компанії вказані мешканка Волині Галина Мельник і львівський забудовник Ярослав Олійник, а керівником – львівʼянин Олександр Сокотун.