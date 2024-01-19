Йдеться про реконструкцію колишнього магазину «Чародійка» під готель міжнародної мережі Ibis Red

Верховний Суд відмовився скасувати містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю Ibis Red у центрі Львова за позовом прокуратури. Готель уже збудований та введений у експлуатацію, втім прокуратура наполягала, що будівлю в історичному ареалі Львова реконструювали з порушенням.

Йдеться про реконструкцію колишнього магазину «Чародійка» на вул. Франка, 23а під готель міжнародної мережі Ibis Red. У квітні 2019 року Львівська міська рада видала компанії «Чародійка Холдинг» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію колишнього чотириповерхового магазину під п’ятиповерховий готель. Згідно з МУО, висота оновленої будівлі не мала перевищувати 22,3 м. Наразі готель уже збудований, введений в експлуатацію та приймає мешканців.

У 2021 році прокуратура вирішила оскаржити видані МУО та заборонити будівництво готелю, оскільки, за версією правоохоронців, документи на будівництво готелю видані з порушенням містобудівного законодавства, зокрема, будівництво вели в історичному ареалі Львова, межі якого офіційно не затверджені.

У грудні 2021 року Львівський окружний адмінсуд відмовив прокуратурі у задоволенні позову, а в липні 2022 року це рішення підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Суд не знайшов доказів порушення забудовником містобудівного законодавства, адже у 2018 році ТзОВ «Чародійка Холдинг» розробило історико-містобудівне обґрунтування та погодило його в управлінні охорони історичного середовища, після чого звернулося за МУО.

На рішення судів двох інстанцій прокуратура подала касацію. При тому, на момент розгляду справи у Верховному Суді готель уже був повністю збудований. Колегія Касаційного суду доводи прокуратури заперечила та підтвердила, що будівництво готелю не порушує зонінг Львова, тож містобудівні умови були видані законно. Суд залишив чинною постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 7 липня. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

ТзОВ «Чародійка Холдинг», за даними бізнес-платформи YouControl, є зареєстроване у 2017 році за адресою готелю. 90% компанії належить кіпрській компанії Pleinmont Capital LTD, а ще 10% – АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Камет"», що належить громадянину Ізраїлю Алону Гольштейну та австрійцю Максиміліану Дежако. Вони є співвласниками низки будівельних компаній, серед яких компанії з орбіти Avalon.