38-річну водійку легковика госпіталізували до лікарні

У суботу, 11 травня, на дорозі Київ-Знамʼянка легковий автомобіль Kia врізався у вантажівку Volvo. Внаслідок ДТП на місці події загинув 9-річний хлопчик. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції Київщини.

Попередньо правоохоронці встановили, що 38-річна водійка легковика Kia, рухаючись автодорогою, допустила зіткнення з вантажівкою Volvo, яка перебувала у нерухомому стані в крайній смузі.

«В результаті події 9-річний пасажир Kia загинув на місці, 38-річну кермувальницю доставили до лікарні. Водій самоскида Volvo тілесних ушкоджень не отримав», – йдеться у повідомленні.

Фото з місця ДТП

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, вдень суботи, 11 травня, на об’їзній дорозі Вінниці зіштовхнулись три легкових автомобілі. У ДТП загинули троє правоохоронців. Ще один правоохоронець, а також водій та пасажири Toyota Tundra отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.