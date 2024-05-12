У неділю, 12 травня, литовці обирають нового президента країни. Одночасно з виборами відбувається референдум про множинне громадянство, інформує Delfi.

За посаду голови Литви борються 8 кандидатів:

чинни президент країни Гітанас Науседа ;

; висунута консерваторами прем'єр Інгріда Шимоніте ;

; представник Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас ;

; самовисуванець Ігнас Вегелі ;

; самовисуванець Едуардас Вайтку ;

; засновник партії «Німанська зоря» Ремігіюс Жемайтайтіс

Гедрімас Єглінскас , висунутий Спілкою демократів «В ім'я Литви»;

, висунутий Спілкою демократів «В ім'я Литви»; голова Партії праці Андрюс Мазуроніс;

Виборці можуть голосувати на будь-якій виборчій дільниці по всій Литві з 07:00 до 20:00.

Під час першого туру президентських виборів проводиться і референдум про множинне громадянство. Переможцем вважається кандидат, який отримав понад 50% голосів. У випадку, якщо жодному з кандидатів не вдалося досягти більшості, через два тижні організується другий тур, до якого зазвичай виходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. Той, хто набрав у другому турі абсолютну більшість і вважається переможцем.