У Литві почались президентські вибори і референдум щодо множинного громадянства
На найвищу в країні посаду претендують вісім кандидатів
У неділю, 12 травня, литовці обирають нового президента країни. Одночасно з виборами відбувається референдум про множинне громадянство, інформує Delfi.
За посаду голови Литви борються 8 кандидатів:
- чинни президент країни Гітанас Науседа;
- висунута консерваторами прем'єр Інгріда Шимоніте;
- представник Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас;
- самовисуванець Ігнас Вегелі;
- самовисуванець Едуардас Вайтку;
- засновник партії «Німанська зоря» Ремігіюс Жемайтайтіс
- Гедрімас Єглінскас, висунутий Спілкою демократів «В ім'я Литви»;
- голова Партії праці Андрюс Мазуроніс;
Виборці можуть голосувати на будь-якій виборчій дільниці по всій Литві з 07:00 до 20:00.
Під час першого туру президентських виборів проводиться і референдум про множинне громадянство. Переможцем вважається кандидат, який отримав понад 50% голосів. У випадку, якщо жодному з кандидатів не вдалося досягти більшості, через два тижні організується другий тур, до якого зазвичай виходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. Той, хто набрав у другому турі абсолютну більшість і вважається переможцем.