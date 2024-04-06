Литва передала Україні партію бронетехніки

Литва повідомила про передачу збройним силам України командно-штабних машин М577. Про це 6 квітня заявило литовське міністерство оборони.

Відомство не вказало кількість переданих командно-штабних машин. За словами литовського міноборони, безперервна підтримка України є «стратегічною метою Литви».

«Озброєння та техніка, які ми й наші союзники надаємо, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи загалом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно», – йдеться в заяві.

Міноборони зазначило, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги Києву в розмірі 200 млн євро на нові закупівлі в період 2024-2026 років. З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 млн євро.

M577 – командно-штабна машина, створена на базі бронетранспортеру M113 для виконання функцій мобільного командного пункту (тактичного операційного центру) рівня батальйону. Використовується багатьма арміями по всьому світу, зокрема Збройними силами України. Техніка неодноразово модифікувалась, в тому числі для виконання ролі броньованьої санітарної машини, машини невідкладної медичної допомоги, а також як машина керування вогнем. На даху М577 встановлено допоміжну силову установку, завдяки чому машина помітно відрізняється від М113.