Литовська прем'єр-міністерка анонсувала закупівлю безпілотників під час зустрічі з Денисом Шмигалем

Литва закупить для України приблизно 3000 FPV-дронів, виділивши на них 2 млн євро. Про це повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте у п’ятницю, 5 квітня.

На спільній прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем Інгріда Шимоніте анонсувала закупівлю дронів литовського виробництва. Про які саме FPV-безпілотники йдеться, прем’єр-міністерка не уточнила, проте зазначила, що країна виділить на закупівлю 2 млн євро.

«Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті, тому Литва віддала 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV», – повідомила Інгріда Шимоніте.

Литовська урядовиця висловила сподівання, що БПЛА з Литви прибудуть до України до кінця 2024 року.

«Крім того, Литва бере активну участь у відновленні України й виділить ще 5 млн євро на освіту та 12 млн євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів», – додав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Литві за підтримку та чітку позицію щодо блокування російського та білоруського експорту.

Дронова коаліція для допомоги Україні

Нагадаємо, напередодні, 4 квітня, Денис Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Латвійська посадовиця анонсувала передачу першої партії БПЛА в межах дронової коаліції. Йдеться про FPV-дрони вартістю 1 млн євро.

Латвія та Велика Британія очолили дронову коаліцію, про що влада країн повідомила 15 лютого. В межах коаліції, яка стартувала 17 лютого, країни планують закупити тисячі дронів на потреби ЗСУ. Наразі до коаліції увійшли Нідерланди та Швеція.

FPV-дрони (aнгл. First Person View – вид від першого лиця) – легкі та дешеві дрони-камікадзе, які активно застосовуються на фронті українськими Силами оборони, щоб компенсувати брак артилерійських боєприпасів. Такий тип дронів ефективно вражає ворожі позиції та дозволяє отримати якісну перевагу над росіянами.