Прем'єр-міністерка Латвії зустрілася з Денисом Шмигалем та підтвердила готовність країни виділяти 0,25% ВВП на підтримку України

Латвія оголосила про підготовку нового пакету військової допомоги для України. До нього увійде перша партія БПЛА у межах «дронової коаліції». Крім того, країна виділить 10 млн євро на чеську закупівлю боєприпасів для України, повідомила у четвер, 4 квітня, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

На спільній зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем посадовиця анонсувала передачу першої партій дронів для України. Загальна вартість пакета – мільйон євро.

«Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх відповідними усім вимогам», – заявила Евіка Сіліня.

Крім того, Латвія долучиться до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Загалом країна виділить 10 млн євро на придбання снарядів для ЗСУ.

Пакет військової допомоги, який передасть Латвія, також включатиме озброєння, боєприпаси та матеріально-технічні засоби, які має країна. Водночас прем’єр-міністерка не уточнила, що саме увійде до пакета військової допомоги. Також посадовиця не уточнила, коли Латвія передасть новий пакет озброєння.

Денис Шмигаль додав, що латвійський уряд продовжить підтримку на попередньому рівні, виділяючи на допомогу Україні 0,25% від ВВП щорічно. Крім того, у Латвії пройдуть лікування поранені українські військовослужбовці. Також між Україною та Латвією тривають перемовини про конфіскацію російських активів та нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, Латвія спільно з Великою Британією очолила коаліцію для постачання тисяч FPV-дронів. Для закупівлі БПЛА залучать західних виробників.