Грант Шеппс та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс домовилися про створення дронової коаліції для України

Велика Британія та Латвія замовлять для України тисячі FPV-дронів, створивши коаліцію для розробки БПЛА для Сил оборони України. Про це повідомили у четвер, 15 лютого, у прес-службі Міноборони Великої Британії.

Країни очолили велику коаліцію, покликану розроблять безпілотники для допомоги Сил оборони України, оголосив британський міністр оборони Грант Шаппс. Для закупівлі БПЛА залучать західних виробників. У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що така ініціатива покликана створити конкуренцію на виробництво дронів у західних країнах та мобілізувати виготовлення БПЛА за доступними цінами.

«Це перший проект, який буде запущено з пакета безпілотників на 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про який прем’єр-міністр оголосив у січні цього року. Великобританія замовить тисячі FPV-дронів для України, в тому числі від британських виробників, що дасть поштовх галузі та втілить пріоритет прем’єр-міністра щодо зростання економіки», – повідомили у прес-службі британського Міноборони.

За словами Гранта Шаппса, Велика Британія продовжує докладати зусиль, щоб допомогти Україні у боротьбу проти Росії. Зокрема, міністр нагадав про збільшення до 2,5 млрд фунтів стерлінгів британської військової допомоги для України у 2024-2025 роках. Шаппс зазначив, що Велика Британія стала найбільшим постачальником безпілотників Україні.

У прес-службі Міноборони Великої Британії додали, що 15 лютого Грант Шаппс зустрінеться з представниками міністерств оборони країн НАТО. Чиновники обговорять прогрес у підтримці України, нові плани НАТО щодо ведення війни, нарощування потужностей оборонного виробництва та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні, де лідери відзначатимуть 75-ту річницю Альянсу.