В Україні є рішення як «осліпити» російську армію

Володимир Зеленський провів нараду із військовим керівництвом та оборонно-промисловим комплексом. Глава держави доручив надати українським військовим сучасну зброю, щоб «осліпити» російську армію. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 14 лютого.

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни для розвідки на фронті використовують БпЛА «Орлан» або ZALA. Ці безпілотники – «очі» російських військових та артилеристів, зокрема.

«В Україні є рішення, як їх “осліпити”. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження. Дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах», – зазначив Володимир Зеленський.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив деталі наради. Він розповів, що наразі в Україні працюють над збільшенням комплексів РЕБ, радіоелектронної боротьби та комплексів ЗРК. За словами глави держави, близько половини наявних систем – саме українського виробництва.

«Головне тепер – усі їх вмонтувати в практику застосування на фронті. Правильне налаштування та переналаштування на основі реальних бойових потреб, правильна розстановка, правильна й системна інтеграція до тактики бойових дій», – сказав Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що 2024 рік має забезпечити для України більше результатів у відновленні безпеки для українських дій.

«І маємо усвідомлювати, що все, що зараз наша держава, наші люди навчаться робити заради наших українських цілей у війні, обов’язково стане частиною українського експорту після війни – після досягнення наших завдань», – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому каналу ZDF заявив, що завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію. Роль дронів у війні збільшується кожного дня, оскільки зростає кількість їхнього використання з обох сторін. За його словами, зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував в Україні масштабне виробництво баражуючих боєприпасів, які є аналогом російського «Ланцета». Нова розробка здатна уразити ціль на відстані 40 км. Незабаром будуть укладені контракти із виробниками.

Крім того, що українські військові провели тестування нового стратегічного ударного дрона Shoolika mk6. Він має хороші нічні візуальні системи та особливо ефективний у нічних операціях. Дальність його дії – до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування. Ще одна перевага нового БпЛА Shoolika mk6 – стійкість до впливу РЕБ.