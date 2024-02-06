Потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік

Турецька оборонна компанія Baykar Machina розпочала будівництво заводу під Києвом. За словами генерального директора компанії Халюка Байрактара, якого цитує Reuters 6 лютого, на заводі працюватиме близько 500 людей.

Для завершення будівництва, де вироблятимуться моделі безпілотників Bayraktar TB2/TB3, потрібно близько 12 місяців.

«Наш завод будується... нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішнього обладнання, устаткування та організаційної структури», – сказав Халюк Байрактар.

Він зазначив, що потужність нового заводу в Україні становитиме близько 120 одиниць на рік, але зауважив, що наразі незрозуміло, чи буде виробництво на українському заводі зосереджене виключно на моделі якогось конкретного безпілотника TB2 чи TB3.

Байрактар також заявив, що жодні загрози, спричинені повномасштабною війною Росії проти України, не можуть зупинити існуючих планів.

«Всупереч війні ці плани йдуть повним ходом і ніщо не зможе їх зупинити», – зазначив він.

Компанія вже підписала експортні угоди з Україною, Лівією, Азербайджаном та Ефіопією.

Як інформував ZAXID.NET, турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 млн доларів у три проекти в Україні.