Американські пластичні хірурги приїхали до Львова

У лікарні «Охматдит» у Львові 28 квітня розпочалась благодійна місія американських пластичних хірургів Reconstraction. Прес-служба лікарні повідомляє, що лікарі вже почали консультувати дітей з вродженими вадами обличчя та тих, хто зазнав травм через військові дії. Крім цього, лікарі консультуватимуть українських військових у Львівському обласному госпіталі у Винниках. Американські медики перебуватимуть у Львові до 4 травня.

«Всього в Україну зі США прибули 14 медиків, зокрема спеціалісти із пластичної та щелепно-лицевої хірургії, розщілин губи й піднебіння, дерматологи, отоларингологи. Це вже шостий візит американських медиків в Україну. Така співпраця не тільки допомагає постраждалим, а й сприяє передачі багаторічного досвіду фахівців з найкращих клінік США українським пластичним хірургам», – повідомляють в «Охматдиті».

Лікарня зазначає, що записати дітей на консультацію можна за номером: 067 760 00 31. Адреса лікарні «Охматдит» – вул. Лисенка, 31.

Додамо, що місію американських лікарів організували у межах проекту EduCare, що ініціює та організовує благодійний фонд «Християнська медична асоціація» у партнерстві із Leap Global Mission та Razom for Ukraine.