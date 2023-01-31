Операція, під час якої пацієнту пересадили клапті шкіри для формування нової щоки, тривала впродовж чотирьох годин

У луцькій лікарні 56-річному пацієнту виконали унікальну операцію, усунувши дефект щоки. Зазначається, що рана на лівій щоці у нього з'явилась після лікування та видалення новоутворення. Через неї він не міг нормально говорити і їсти. У медзакладі хірурги фактично заново сформували йому щоку. Наразі з пацієнтом все добре, його вже виписали додому.

Про успішно виконану операцію стало відомо в вівторок, 31 січня, після повідомлення прес-служби медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. У відділення реконструктивно-відновної хірургії звернувся 56-річний чоловік.

З анамнезу стало відомо, що в хворого видалили новоутворення, а після цього провели променеву терапію щоки. Після видалення некротичних тканин дефект щоки був у розмірах 8 на 15 сантиметрів. В рані була оголена кістка нижньої щелепи. Слизова язика і верхньої щелепи теж були в рані. Пацієнт розповів, що жити з таким дефектом йому було дуже складно. Відтак хірурги взялись заново формувати йому щоку.

«"Викроїли" двох'язиковий клапоть лобної і тім‘яної частини голови на осьовій артерії. Шляхом складання цих клаптів сформовано ліву щоку. Операція пройшла успішно. Клапті прижилися. Функція щоки відновлена. Їжа не виливається назовні через щоку, слина не тече через щоку. У хворого сформувалась адекватна мова», – повідомив про результати операції завідувач відділення Роман Трач.

Медзаклад опублікував фото з операційної, а також знімки до і після операції, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

За словами хірурга, унікальність операції полягає в тому, що потрібно було сформувати клапоть, яким зробили вистелку слизової всередині рота. Складності додає те, що слина має у своєму складі ферменти, які агресивні до пересаджених тканин. Однак клапоть прижився.

Пацієнт зазначив, що результатами операції він задоволений. «Щока майже вся вигнила. Прийшов сюди. Взявся за мене Роман Ярославович, прооперував. Операція тривала довго - 4 години. І лікарі і медсестри файно ставилися, допомагали у всьому. Вже заживає. Я дуже задоволений», – розповів пацієнт.

Відомо, що наразі чоловік почувається добре, його вже виписали з лікарні додому.