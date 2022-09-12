У Луцькій міській лікарні хірурги видалили 50-річній пацієнтці пухлину яєчника, об'ємом близько п'яти літрів. Відомо, що жінка не зверталась до гінекологів протягом 34 років. В певний момент у неї збільшився живіт та з'явились періодичні болі, але навіть з такими симптомами вона не одразу звернулась за медичною допомогою. До медиків жінка пішла лише тоді, коли біль став нестерпним.

Про випадок стало відомо у понеділок, 12 вересня, після повідомлення прес-служби медичного об'єднання Луцької міської громади. У відділення ургентної гінекології звернулась 50-річна жінка, яка скаржилась на гострий біль у животі.

Виявилось, що у жінки була пухлина яєчника. Лікарі провели термінову операцію, в ході якої видалили пухлину, що містила п'ять літрів рідини, і була перекручена. Як з'ясувалось, до цього пацієнтка не була на огляді в гінеколога 34 роки.

«Ні збільшений живіт, ні періодичний біль не змусили жінку звернутися до лікаря. Будьте уважними до свого здоров‘я, але, нагадуємо, що наше відділення як і вся лікарня, працює цілодобово сім днів на тиждень», – розповіла завідувачка відділення Алла Воробей.

Зазначимо, що подібні випадки непоодинокі. У липні цього року хірурги Рівненської обласної дитячої лікарні видалили з яєчника 17-річної пацієнтки шестилітрову кісту.