Операція з видалення кісти тривала близько трьох годин

У Рівненській обласній дитячій лікарні 17-річній пацієнтці видалили гігантську кісту яєчника, об'ємом близько 6 літрів. Новоутворення видалили лапароскопічним методом, без розрізів. Прооперована дівчина почувається добре, її вже виписали додому.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET завідувач хірургічного центру Рівненської обласної дитячої лікарні Микола Поліщук, до медиків 17-річна пацієнтка звернулась через збільшення об'ємів живота та біль. Після обстеження у яєчнику виявили кісту, об'ємом близько 6 літрів.

Операція, яку проводили 20 липня, тривала три години. У прес-службі медзакладу додають, що її проводив хірург Олександр Парух, гінекологиня Людмила Казимірська, анестезіолог Іван Юсин та операційна медсестра Наталія Калижнюк.

Хірургічне втручання проводили лапароскопічним методом, без розрізу. Пацієнтці зробили лише три проколи живота. Операція минула успішно, дівчину вже виписали додому.

За словами Миколи Поліщука, такі малоінвазивні операції в хірургічному центрі проводять вже п'ять років. «Загалом ми провели 15 операцій з видалення кист яєчників за цей час. Але це перший випадок, коли киста така велика», – зазначив він.