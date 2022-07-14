9-сантиметрова самка гельмінта дирофілярії потрапила в організм жінки, імовірно, через укус комара

У мешканки Рівненщини з голови витягнули 9-сантиметрового гельмінта дирофілярія. Жінка звернулась до лікарів, коли помітила невелике ущільнення на голові. Виявилось, що там був паразит. Наразі це перший в цьому році випадок захворювання на Рівненщині.

За медичною допомогою жінка звернулась ще наприкінці червня. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET лікарка-паразитолог обласного центру контролю хвороб Альона Жадан, пацієнтка скаржилась на пухлину в волосистій частині голови. Періодично вона відчувала свербіж. Також ущільнення заважало під час розчісування.

Сімейний лікар скерував жінку до хірурга. При видаленні у пухлині виявили самку гельмінта дирофілярія, довжиною 9 см. Для лікаря це був перший такий випадок у практиці.

Наразі в області це перший випадок дирофіляріозу, додають у центрі контролю та профілактики хвороб. Минулоріч гельмінтів цього виду виявили у двох людей. Загалом з 2005 року на Рівненщині зафіксували 43 випадки. Найбільше їх було в 2011 році, коли гельмінтів дирофілярій виявили в шести мешканців області.

Паразит передається в основному через укуси комарів. «У хворих тварин самка гельмінта народжує живих личинок, які при укусах комара потрапляють в організм комахи, де розвиваються до інвазійної стадії і під час наступних укусів потрапляють до інших тварин чи людей, у тілі яких продовжують розвиватися та рости. Безпосередньо від хворих тварин та людей підшкірний дирофіляріоз не передається», – йдеться у повідомленні.

Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, з’являється пухлинка завбільшки зерно. Паразит може мігрувати на відстань до 30 см за добу.

Для того, щоб вберегтися від цього захворювання, необхідно захищати себе та домашніх тварин від укусів комарів, застосовуючи різні види репелентів, інсектицидів та фумігаторів, своєчасно проводити дегельмінтизацію домашнім тваринам.