31-річний мешканець Сарненського району на Рівненщині захворів на ботулізм після вживання м'ясної домашньої консерви. Перші симптоми недуги з'явились у нього на другий день, але за медичною допомогою чоловік звернувся лише на четвертий день. Наразі він перебуває у Рокитнівській лікарні, його стан середньої важкості.

Як повідомляє рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб, чоловік з'їв м'ясну домашню консерву 19 травня. Наступного дня у нього з'явились симптоми недуги: порушення мови, зору та утруднене ковтання.

Чоловік звернувся за медичною допомогою лише 22 травня. Його госпіталізували у Рокитнівську лікарню. Чоловікові ввели ботулінічний антитоксин, наразі хворий перебуває у стані середньої важкості.

В установі закликають не вживати домашні тушонки чи інші м'ясні консерви. «За найменшої підозри на ботулізм негайно зверніться до лікаря! Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості перебігу захворювання. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків – введення ботулінічного антитоксину», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що це вже третій за рік випадок ботулізму на Рівненщині. Раніше хворобу діагностували у 25-річної мешканки Рівненського району, яка також вживала домашню м'ясну консерву. Ще один випадок стався у лютому 2022 року, тоді 41-річну жінку госпіталізували після вживання консервованих огірків.