Діагноз жінки, яка вживала огірки, підтверджений у лабораторії

На Рівненщині у 41-річної жінки виявили перший в області у 2022 році випадок ботулізму. Мешканка Рівного захворіла після вживання консервованих огірків домашнього приготування, діагноз підтверджений лабораторно. Наразі пацієнтка перебуває на стаціонарному лікуванні.

Про виявлення першого у 2022 році випадку захворювання на ботулізм у Рівненській області у середу, 9 лютого, повідомив Рівненський центр контролю та профілактики хвороб. Унаслідок вживання недоброякісних консервованих огірків домашнього приготування на ботулізм захворіла 41-річна мешканка Рівного. Діагноз лабораторно підтверджений 9 лютого в лабораторії особливо небезпечних інфекцій Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

«Хвора перебуває на стаціонарному лікуванні з характерними симптомами для ботулізму: порушенням зору, утрудненим ковтанням, онімінням нижньої щелепи», — ідеться у повідомленні.

Стан пацієнтки лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Лікар-епідеміолог Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Романчук, коментуючи подію, зазначила, що хвора жінка категорично заборонила розповідати будь-що про неї та про медичний заклад, в якому вона лікується.

Ботулізм – це дуже небезпечне і в багатьох випадках смертельне захворювання, яке виникає при вживанні заражених продуктів. Збудником є бактерія Clostridium botulinum. Сам збудник не становить небезпеки для здоров’я людини, небезпечний токсин, що виробляється Clostridium botulinum. Збудник розмножується в середовищі, в якому немає кисню, при цьому виділяється ботулотоксин — одна з найсильніших отрут, що зустрічаються в природі. Найчастіше Clostridium botulinum можна виявити в консервованих фруктах, овочах, грибах, солоній та копченій рибі домашнього приготування, шинці.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: