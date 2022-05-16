У 25-річної мешканки Рівненського району діагностували ботулізм. Як встановили епідеміологи, жінка захворіла після вживання домашньої консерви зі свинини. Наразі вона перебуває у лікарні в стані середньої важкості.

Про випадок повідомив Рівненський центр контролю та профілактики хвороб у понеділок, 16 травня. Зазначається, що захворіла 25-річна жінка із Рівненського району. Хвора вживала м'ясні консерви зі свинини та яловичини домашнього приготування.

На другий день після вживання консерви у жінки з'явились скарги на часткове порушення мови, утруднене ковтання та навіть порушення зору. Жінка звернулась за медичною допомогою, її одразу госпіталізували. Як зазначила у коментарі Суспільному епідеміологиня Ольга Романчук, наразі пацієнтка перебуває у середньому стані важкості.

У центрі контролю та профілактики хвороб закликають дотримуватись таких правил під час домашньої консервації продуктів:

ретельно мийте руки перед і під час процедури консервування;

використовуйте чисті та стерилізовані банки без пошкоджень;

кожного разу перед використанням мийте банки у гарячій воді з мийним засобом, ретельно протирайте їх;

використовуйте чисті та стерилізовані кришки без пошкоджень;

обирайте свіжі, непошкоджені продукти без ознак гниття, ретельно промийте їх у безпечній воді.

Додамо, що причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше овочів та грибів. Навіть консерви, у яких усе гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.