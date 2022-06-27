Унікальну операція проводили хірурги рівненського перинатального центру

У Рівненському перинатальному центрі 30-річній вагітній пацієнтці видалили 11-сантиметровий вузол, через який вона відчувала постійний біль. Жінка звернулась зі скаргами до лікарів на 17 тижні, і лише тоді дізналася, що вагітна. Виявилось, що новоутворення було у неї ще до зачаття дитини, але за 17 тижнів воно почало різко збільшуватись. Операція минула успішно, вагітність пацієнтки вдалося зберегти.

Як повідомляє прес-служба рівненського перинатального центру, у квітні до медзакладу звернулась 30-річна пацієнтка зі скаргами на болі внизу живота. При ультразвуковому обстеженні було виявлено вагітність 17 тижнів. Виявилось також, що у животі в жінки утворився фіброматозний вузол, діаметром 112×92 мм.

За словами лікарів, вузол утворився ще до зачаття дитини, а вже під час вагітності почав різко прогресувати і збільшуватись.

«Враховуючи наростаючий біль та зміни в аналізах крові, які були спричинені некрозом вузла, було прийнято рішення про видалення вузла. Консервативна міомектомія була успішно проведена наприкінці квітня. Вдалось вилущити вузол зі стінки матки не пошкодивши плідний міхур», – йдеться у повідомленні.

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Лікарям вдалось зберегти вагітність жінки, за нею продовжують спостереження. У перинатальному центрі додають, що це рідкісна операція. Випадком вже зацікавились кафедри акушерства та гінекології українських вищих навчальних закладів.