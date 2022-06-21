У госпіталі є місця для потерпілих, яких не можна транспортувати

На Рівненщині рятувальники розгорнули мобільний госпіталь з 120 ліжками для госпіталізації. Він прийматиме постраждалих людей із зон надзвичайних ситуацій, а також рятувальників.

Як повідомив у вівторок, 21 червня, голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, госпіталь розгорнули на території одного з підрозділів ДСНС області. Загалом він складається з 20 пневмокаркасних модулів та має 120 місць для госпіталізації.

«Ми розгорнули на Рівненщині мобільний госпіталь, який за потреби може прийняти близько 400 осіб. Його уже розгортали в місцях поширення коронавірусної інфекції. Сьогодні інші виклики та рішення. Тому важливо показати лікарям можливості взаємодії ДСНС та медичної служби в області. Фактично сьогодні – це підсилення медичної системи», – зазначив він.

У прес-службі ДСНС Рівненщини додають, що впродовж доби у госпіталі можуть надати допомогу 400 людям.

«Мобільний госпіталь призначений для надання кваліфікованої медичної допомоги та окремих видів медичної допомоги постраждалому населенню і рятувальникам в зонах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», – йдеться у повідомленні.