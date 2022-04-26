Близько 2 тисяч квартир для переселенців планують збудувати на Рівненщині. Ще майже півтисячі квартир держава планує викупити. З цією метою із держбюджету виділять близько трьох млрд грн. В ОВА вже обговорили ініціативу з будівельниками, до 28 квітня вони повинні визначитись із участю в проектах.

Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у вівторок, 26 квітня, держава вже затвердила відповідні проекти. Для Рівненської області передбачено 2 тисячі квартир під будівництво і 441 для викупу. На це область отримає близько 3 мільярдів гривень з держбюджету.

«Зібрав будівельників, аби обговорити цю ініціативу. До четверга [28 квітня] чекаю від них згоду в участі у проекті і їхні пропозиції», – зазначив він.

Загалом в області планують звести 4-5 поверхові будинки. Здати в експлуатацію квартири вже з ремонтом планують цьогоріч. Люди житимуть в цих оселях, доки в населених пунктах, звідки вони приїхали на Рівненщину, не відремонтують їхні пошкоджені помешкання або не збудують нові.

Віталій Коваль додав, що до продажу на Рівненщині готові близько 400 квартир у новобудовах, частина з яких вже з документами. Житло може бути використане для переселенців, а в майбутньому – для військових, медиків чи освітян.