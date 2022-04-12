На Київщині техніка розчищає вулиці та відновлює дорожню інфраструктуру

У семи українських областях, які були тимчасово окуповані, почали поступово відновлювати зруйновану інфраструктуру. Почалося відновлення населених пунктів у семи областях України, де повністю або частково припинені бойові дії. Йдеться про Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Харківську та Чернігівську області. Поточні роботи планують завершити за місяць-півтора. Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, повідомили на сайті відомства.

«У 38% населених пунктів уже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

За словами Тимошенка, на сьогодні через «Дію» зареєстровано 66 тис. заявок щодо пошкодженого або знищеного майна. Також він розповів, що наразі вдалося розмінувати 168 населених пунктів із 1,5 тис.

«На території Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей розташовано понад 6 тис. населених пунктів. Із них майже 1,5 тис. перебували під окупацією. Розміновано 168 населених пунктів із тих, які були окуповані російськими загарбниками», – повідомив Кирило Тимошенко.

Наразі відновлюють критичну інфраструктуру у звільнених від російських військ регіонах. Йдеться про газове забезпечення, постачання електроенергії, водопостачання та водовідведення, послуги мобільного зв'язку та інтернету. Також поновлено роботу АЗС у понад 300 населених пунктах. Відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці, що з'єднує Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.

«Відновлюють роботу медичні заклади, аптеки, продовольчі крамниці, ЦНАПи, заклади середньої освіти, виші, банки, відділення Укрпошти. Опрацьовується й загальна кількість пошкоджених об’єктів у звільнених областях», – повідомив Тимошенко.

Уже майже тиждень ведуться відновлювальні роботи на Житомирській трасі: її прибирають, розчищають від понівечених автомобілів та техніки. Паралельно демонтовують зруйнований міст поблизу Стоянки та споруджують тимчасову переправу

Будують тимчасові переправи через річки Грезля та Ірша Коростенського району. Здійснюється розмінування села Веселівка.

За його словами, частина Харківської області залишається окупованою, там тривають бої. Проте, як розповів заступник керівника Офісу Президента, на дорозі M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва триває прибирання залишків знищеного окупантами цивільного транспорту та ворожої військової техніки. На трасі М-18 Мерефа – Лозова проводять ямковий ремонт. Цими дорогами пролягають евакуаційні маршрути з регіону.

Також активно відновлюють інфраструктуру на Сумщині. За словами Кирила Тимошенка, у Сумах комунальники, місцеві жителі та волонтери здійснюють санітарне очищення вулиць, вивозять сміття. У домівках мешканців двох районів Тростянця та села Люджа вже є світло. В Охтирці підключають житлові будинки до водопостачання.

На Чернігівщині розпочато влаштування тимчасових переправ біля сіл Смолин та Якубівка, зазначив він.

На території Київської області, за інформацією Кирила Тимошенка, працює 128 штабів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Тринадцять сіл і міст Херсонщини отримали гуманітарну допомогу. Роботу гуманітарних штабів розпочато на території 95 населених пунктів. Її організовують обласні військові адміністрації спільно з ДСНС.

Кирило Тимошенко зазначив, що з резервного фонду буде виділено перший мільярд гривень на відновлення. Кабінет Міністрів України вже ухвалив рішення надати кошти на ліквідацію наслідків воєнних дій: Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівщина – 250 млн грн, Сумщина – 250 млн грн, Житомирщина – 100 млн грн.

Також Тимошенко зазначив, що найближчим часом розпочнуть будівництво житла для тимчасово переміщених осіб.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав про те, що, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, знищену Росією транспортну інфраструктуру можна буде відновити за рік. При цьому дуже багато інфраструктури відновити неможливо. До прикладу, майже половина інфраструктури Маріуполя відновленню не підлягає.