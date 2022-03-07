Росіяни обстрілюють цивільних, зокрема наносячи ракетні удари по їхніх домівках

У понеділок, 7 березня, в Україні тримає дванадцятий день війни, яку розпочала Росія. Ворожі війська обстрілюють мирні міста. За даними радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, росіяни зруйнували уже понад 1500 житлових будинків.

«Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян», – написав Михайло Подоляк.

Російська армія обстрілює Харків, Херсон, Миколаїв, Київ, Житомир, Суми, Чернігів та чимало інших міст та сіл. Українські військові тримають оборону, але росіяни обстрілюють цивільних, зокрема наносячи ракетні удари по їхніх домівках.

Олена Зеленська повідомляла, що за час війни в Україні загинули уже 38 дітей. Президент неодноразово звертався до західних лідерів з проханням закрити небо над Україною, щоб кількість жертв російської армії не збільшувалась.

Раніше ZAXID.NET опублікував підбірку колажів та показав, як виглядають великі українські міста до та після приходу російських військових.

Хроніки опору. День дванадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET