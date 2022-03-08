Росіяни знищують українські аеропорти, мости і дороги

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що російські війська з часу повномасштабного вторгнення в Україну завдали транспортній інфраструктурі нашої країни збитків на понад 10 млрд доларів. Ідеться про знищені дороги, мости, аеропорти тощо. Про це міністр сказав в ефірі телеканалу Рада, пише Економічна правда.

Відновити більшість об'єктів транспортної інфраструктури, на думку Олександра Кубракова, вдасться приблизно за рік після закінчення війни. Відновлення найбільших і найскладніших об'єктів може потребувати до двох років.

«Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно. Ми точно переможемо і точно все відбудуємо», – сказав також міністр Олександр Кубраков.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що росіяни знищили 202 школи, 34 лікарні і понад 1500 будинків в Україні.

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